Jair Bolsonaro testa positivo para Covid-19

O resultado do exame do presidente Jair Bolsonaro, de 65 anos, deu positivo para a Covid-19 nesta terça-feira, 7 de julho. A confirmação do resultado positivo foi dada pelo próprio Bolsonaro em entrevista exclusiva à Record TV. Nesta manhã, o presidente acordou bem, mas continuava com febre baixa.

Bolsonaro foi submetido nesta segunda-feira (6) ao exame para o novo coronavírus depois de sentir sintomas da doença. No Hospital das Forças Armadas, em Brasília, fez o teste de detecção da doença e também um raio-x do pulmão.

