Acidente causa três mortes na BR-158 em Cruz Alta

Um grave acidente de trânsito nesta segunda-feira, 6 de julho, causou a morte de três pessoas na BR-158, em Cruz Alta.

Oacidente envolveu um Gol, uma carreta, ambos de Cruz Alta, e um bitrem de Fortaleza dos Valos. De acordo com análise feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no local, uma das carretas teve um defeito mecânico que causou o desprendimento de um conjunto de rodados, atingindo o Gol que se deslocava no sentido contrário. O condutor do automóvel perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão de direção e colidiu na outra carreta. As carretas seguiam sentido Cruz Alta – Santa Maria e o Gol no sentido contrário.

Os dois condutores dos caminhões não sofreram lesões. Os ocupantes do carro, condutor de 38 anos, identificado como Elisandro Taborda Rolin, e dois passageiros, Ricardo Elicker Alves, de 32, e Adelar Ledesma da Silva, de 49 anos, morreram no local.

O trânsito ficou interrompido por uma hora, sendo liberado de forma intercalada.

Além da PRF, participam do atendimento do acidente o Corpo de Bombeiros e o SAMU.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook