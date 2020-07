UTI COVID do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela está lotada

A ala de UTI COVID do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela está com a sua lotação máxima para atendimento de casos de COVID-19. A referida ala tem 5 leitos destinados ao tratamento de pacientes infectados pelo vírus. Apenas dois dos cinco pacientes internados tem a confirmação para a doença, os outros três ainda são considerados suspeitos.

Os paciente positivos são de Braga (30 anos) e Seberi (79). Os três casos suspeitos são de Humaitá, Pinheirinho do Vale e Coronel Bicaco.

Na enfermaria COVID é atendido apenas um caso confirmado vindo de Palmeira das Missões e outros dois suspeitos de Constantina (81 anos) e Tenente Portela (82 anos). Ao todo a enfermaria tem 15 leitos destinados aos csos de coronavírus.

