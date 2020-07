Tenente Portela está na bandeira Vermelha, mas com adoção de protocolos da Bandeira Laranja

De 7 a 13 de julho a macro região de Palmeira das Missões teve a bandeira vermelha definida pelo estado do Rio Grande do Sul no sistema de combate ao novo coronavírus. Tenente Portela faz parte desta região, mas o município se enquadra no permissivo de flexibilização previsto em decreto municipal tendo em vista que não tem registros de óbitos e internações por COVID-19.

Veja o decreto municipal.

