Quarto óbito de paciente com Covid-19 foi confirmado neste domingo, em Três Passos

A quarta morte de paciente de Três Passos que teve infecção por Covid-19, foi confirmada às 6 horas da manhã deste domingo, 5 de julho, no Hospital de Caridade. O paciente, Wilson Darcy Fürst, de 83 anos de idade, estava internado na UTI do hospital desde a semana passada, em estado grave. Ele possuía comorbidades e teve seu corpo sepultado no cemitério de Padre Gonzáles, por volta de 10h30min.

Até a última atualização epidemiológica, divulgada na sexta-feira, o município de Três Passos estava com 409 casos confirmados de Covid-19.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

