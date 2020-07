Morre menina de 12 anos ferida durante incêndio com lareira improvisada em Lagoa Vermelha

Morreu na madrugada desta segunda-feira, de julho, em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul, a menina de 12 anos ferida em um incêndio com uma lareira improvisada na casa da família em Lagoa Vermelha. O acidente aconteceu na noite de sábado (4).

Terluize Toson estava internada no setor de cardiologia do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. A informação da morte foi confirmada pelo hospital e pelo tio da menina.

A informação inicial era de que Terluize havia tido 70% do corpo queimado no incêndio, mas o tio informou que 90% do corpo da sobrinha foi atingido.

O irmão mais novo, de 6 anos, está na emergência do mesmo hospital. Segundo a instituição, ele “inspira cuidados”. Os pais estão no Hospital São Paulo, de Lagoa Vermelha, em estado estável.

A mãe das crianças, de 33 anos, teve queimaduras em uma das pernas, e o pai, de 38, em um dos braços. A avó dos irmãos também foi atendida no hospital da cidade, mas já foi liberada. Ela teve as mãos queimadas ao tentar socorrer os netos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi provocado por uma lareira, que era improvisada com três latas de cerveja cortadas ao meio. O fogo era feito com etanol.

A suspeita é de que uma das latas estava com uma fagulha e, no momento em que o pai foi abastecer a lareira, teria provocado uma explosão. A estrutura da casa não foi comprometida.

Fonte: G1 – RS

