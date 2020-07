JBS entrega doações para Tenente Portela destinadas ao enfrentamento da pandemia

As unidades de suínos e de aves do frigorífico da JBS de Itapiranga-SC realizaram, na tarde desta segunda-feira, 6 de julho, a doação de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), equipamentos hospitalares, produtos e insumos para o combate ao novo Coronavírus e também para o atendimento de pacientes da Covid-19.

O gerente da unidade de suínos da empresa, Everton Zerbielli, destacou as ações da JBS no enfrentamento da pandemia, “a JBS está destinando R$ 400 milhões em todo o Brasil, beneficiando em torno de 200 cidades onde a empresa atua. No mundo todo, serão R$ 700 milhões que serão destinados ao combate da pandemia”, disse o gerente Everton, que é portelense.

Já o gerente da unidade de aves, Renato Zandoni, ressaltou a importância destas doações para Tenente Portela e a região, “estas doações serão para o Hospital Santo Antônio, que é regional, para Secretaria Municipal de Saúde e também para o atendimento da Saúde Indígena. Sabemos da importância do Hospital para esta região, onde temos uma forte ligação, pois daqui partem diariamente cerca de 1400 funcionários que trabalham nas duas unidades da empresa em Itapiranga”, disse Renato.

A presidente da Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio, Mirna Braucks, esteve presente no momento da entrega e ressaltou a necessidade destes equipamentos, “nós temos um consumo muito alto de EPIs no hospital, em virtude da demanda de atendimentos, somos gratos por estas ações que contribuem muito para que o nosso Hospital possa dar o atendimento necessário durante esta pandemia”, disse Mirna. Quem também fez questão de agradecer foi a Secretária Municipal de Saúde e Saneamento, Micheli Vargas, “agrademos o empenho da empresa em proporcionar estas doações também para Tenente Portela, essa soma de esforços é fundamental neste momento, estamos empenhados em evitar esta pandemia em nossa comunidade, e estes produtos e equipamentos são fundamentais para isso”, disse Micheli.

