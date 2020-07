Janela Política do PO entrevista presidente do Partido Progressista de Tenente Portela – Veja Veja a entrevista mais abaixo

Nesta segunda-feira, 6 de julho, dando sequência ao trabalho de entrevistas com os presidentes dos principais partidos políticos em Tenente Portela, a Janela Política: Propostas e Apostas, do site Portela Online, realizou diversos questionamentos ao senhor Ercílio Neckel, atual presidente do PP- Partido Progressista.

Falando sobre a situação política no município, o entrevistado destacou que esta é a época das conversações e aproximações entre as siglas partidárias para dialogar, o que seu partido também vem fazendo, segundo ele, buscando o bem comum da população, um projeto de governo para dar sequência ao bom andamento da administração atual.

Questionado sobre conversações com o MDB em função de comentários que circulam na comunidade, Ercílio admitiu que essas tratativas estariam ocorrendo, igualmente como com outros partidos, embora se trate de um adversário histórico do PP. Destacou os dezesseis anos de trabalho conjunto na aliança com o PDT e que, portanto, qualquer decisão a ser tomada será da mesma forma, juntos. E que o diálogo faz parte das preliminares que antecedem as decisões executivas e as convenções partidárias.

Sobre o nome de João Antônio Gheller, que é assumidamente pré-candidato do MDB a prefeito, foi indagado se a coligação atual (PP, PCdoB e PDT), no caso de uma nova aliança, abriria mão do cargo maior. Ercílio lembrou o acordo existente que deixaria a indicação de um candidato a prefeito a cargo do PP desta vez e que assim sendo, o MDB unindo-se agora à coligação faria parte do governo, porém o PP já teria igualmente vários nomes para indicar como pré-candidato a prefeito e a preferência, a princípio, ficaria com um destes. Seriam eles: o empresário e agricultor Solon Pereira, a vereadora Cristiane Feyth e o ex-prefeito Élido Balestrin. Destacou ele que, independentemente de quem seja escolhido e aprovado, terá que ser um bom resultado para a população e não somente para os partidos, pois juntar os partidos sempre fortaleceu a representatividade na Câmara e a possibilidade de buscar e obter recursos para o município torna-se bem maior.

Indagado sobre diálogo com PSDB, o presidente do PP colocou que este partido inclusive fazia parte do governo, integrando a administração até março do corrente ano e por decisão própria optaram em sair e posicionar-se como oposição, fato que provocou a interrupção das conversações.

Ercílio colocou que o momento não é propício para uma guerra política, pois a pandemia impõe incertezas e a união pode ser a diferença nos rumos do pleito. Falou que a eleição desse ano é diferente, que embora as coligações possam eleger prefeito e vice, os partidos terão que trabalhar de forma individual para eleger seus candidatos a vereadores, buscar bastante representatividade, atingir o percentual necessário para ocupar a primeira cadeira no legislativo.

Assim as intenções vão se desenhando para as eleições de 2020 e a população pode participar mais intensamente das tratativas através do serviço de informação que estamos prestando.

