Comitê Gaúcho da ONU Mulheres lança Campanha Máscara Roxa na Região Celeiro

O Comitê Gaúcho ElesPorElas, da ONU Mulheres, lança nesta terça-feira, 7 de julho, na região Celeiro do Rio Grande do Sul a Campanha Máscara Roxa, que possibilita às mulheres fazerem denúncias de violência doméstica em farmácias. A agenda contempla as 21 cidades da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro).

O lançamento será virtual, às 10h30, em uma plataforma de videochamada para reuniões. Além do deputado estadual Edegar Pretto, que coordena o Comitê Gaúcho ElesPorElas, participam representantes de órgãos de segurança, governo do Estado, Poder Judiciário e movimentos de mulheres que ajudaram a construir a campanha. Ainda foram convidados proprietários de farmácias, lideranças locais e representações de instituições e da sociedade. A imprensa também poderá participar do evento e terá espaço para perguntas ao final.

Como funciona a campanha

Lançada no dia 10 de junho no RS, a Campanha Máscara Roxa permite que mulheres vítimas de violência doméstica façam denúncias em farmácias. Uma semana após o lançamento, ultrapassou o dobro do número inicial de farmácias com adesão. A campanha começou com 600 farmácias, e já são 1.314 unidades de quatro redes envolvidas. De abrangência da Amuceleiro, 7 dos 21 municípios já possuem estabelecimentos participantes. Até o momento, farmácias de cinco municípios gaúchos já receberam denúncias, em Venâncio Aires, Bento Gonçalves, Casca, Pinhal e Capão da Canoa.

Todas as farmácias com adesão estão com o selo “Farmácia Amiga das Mulheres”, que serve para que as vítimas as identifiquem. Os atendentes receberam capacitação online para o procedimento e para garantir a segurança da vítima. Ao chegar na farmácia a mulher deve pedir a máscara roxa, que é a senha para que o atendente saiba que se trata de um pedido de ajuda. O profissional dirá que o produto está em falta e pegará alguns dados para avisá-la quando chegar. Após, o atendente da farmácia passará à Polícia Civil as informações coletadas, via WhatsApp, para que o órgão tome as medidas necessárias.

Edegar Pretto, coordenador do Comitê Gaúcho e da campanha, lembra que qualquer farmácia pode aderir. Segundo ele, o objetivo é envolver também aquelas que não fazem parte de grandes redes, mas que estão em cidades menores. Interessados devem entrar em contato com o Comitê: 51 991993641 | comite.gaucho.elesporelas@gmail.com

A campanha foi motivada pelo aumento de casos de feminicídios no estado durante o período de isolamento, decorrente da pandemia do coronavírus. Ao todo, 28 mulheres foram assassinadas por questões de gênero nos meses de março, abril e maio, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Somente em abril, o aumento foi de 66,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. Ao todo, desde o início do ano, 43 mulheres morreram vítimas de feminicídio no estado.

Outros lançamentos regionais

Conforme o Comitê Gaúcho da ONU Mulheres, até o final de julho serão feitos outros lançamentos regionais da Campanha Máscara Roxa, contemplando também as regiões Sul, Campanha, Fronteira Oeste, Planalto Médio, Litoral Norte, Serra, Carbonífera e Metropolitana de Porto Alegre. Na semana passada, os lançamentos virtuais foram nas regiões Norte e Centro, abrangendo ao todo 76 cidades.

Municípios que possuem Farmácias Amigas das Mulheres na região da Amuceleiro:

Chiapetta (Vida Farmácias, da Rede Vida)

Crissiumal (Farmavida e Vida Farmácias, ambas da Rede Vida)

Esperança do Sul (Vida Farmácias, da Rede Vida)

Redentora (Vida Farmácias, da Rede Vida)

Santo Augusto (Vida Farmácias, da Rede Vida / Farmácia Associadas)

Tenente Portela – (Vida Farmácias, da Rede Vida)

Três Passos (Vida Farmácias, da Rede Vida / Farmácia Associadas / BS Farmácias)

Serviço:

O quê? Lançamento virtual da Campanha Máscara Roxa na região Celeiro do RS

Quem? Comitê Gaúcho ElesPorElas, da ONU Mulheres

Quando? 7 de julho, terça-feira, às 10h30

Onde? Webex Meet. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO, CLIQUE NO LINK:

https://famurs.webex.com/famurs/j.php?MTID=mad12f0cd28bf120bce1ce3cd7cc904bd

