Caminhonete cai dentro de Rio em Coronel Bicaco

Na tarde desta segunda-feira, 6 julho, uma caminhonete de propriedade da Cotricampo caiu dentro do Rio Faxinal na ponte próxima a divisa com Campo Novo.

O veículo se deslocava nos sentido de Coronel Bicaco a Campo Novo e provavelmente devido a estrada escorregadia o motorista perdeu o controle e acabou caindo dentro do rio.

No momento do acidente se encontrava no veículo o condutor e um caroneiro que nada sofreram.

Fonte: Observador Regional

