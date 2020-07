Caminhões tem cabines estruídas em acidente na BR-468 em Campo Novo

Dois caminhões tiveram as cabines destruídas em decorrência de uma colisão na BR-468 na tarde desta segunda-feira, 6 de julho, em Campo Novo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos colidiram no Km 84 da rodovia quando um deles tentava atravessar a pista com o objetivo de acessar a ERS para Humaitá por volta das 14h45.Os dois condutores ficaram gravemente feridos e foram levados para o Hospital de Caridade de Três Passos.

O trânsito permaneceu por meia pista até a retirada dos veículos.

O nome das vítimas não foram divulgados.

