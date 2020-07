Presidente do PT é o segundo entrevistado na Janela Política: Propostas e Apostas

Na manhã deste sábado, 04 de julho, o site Portela Online deu sequência à Janela Política: Propostas e Apostas entrevistando seu segundo convidado, o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Tenente Portela, Paulo V. Goellner.

Como informado anteriormente o objetivo dessa programação é levar ao internauta portelense informações sobre o cenário político que se desenha para o pleito 2020.

Paulo afirma que os bastidores da política se mostram dinâmicos, tanto que o seu partido optou até o momento em lançar candidatura própria, sendo os nomes escolhidos os de Felipe dos Santos e Lauro Brum para a majoritária, aguardando aprovação da convenção partidária.

Enquanto isso, segundo o entrevistado, o partido se preocupou em realizar um diagnóstico do município e elaborar sua proposta de governo, não deixando de entrar em contato com os demais partidos locais para dialogar. As conversações com PSDB são mais intensas, uma vez que se desenha uma possível aliança entre PDT, PP e MDB.

Paulo lembrou que no passado uma grande coligação unindo PP, PDT, PT, PCdoB e PSB foi formada com a finalidade de derrotar o MDB (então PMDB) que administrava Tenente Portela na época. E que entre esses partidos houve um acordo de que a cada eleição seguinte fossem alternando o candidato a prefeito para contemplar a todos os integrantes da coligação. Mas, na vez que seria do PT isso não aconteceu, quebrando-se a aliança existente e passando então o partido a lançar chapa separada. O fato ocorrido é visto como um dificultador de possíveis alianças com os mesmos partidos, entretanto não inviabilizador, na visão do presidente do PT.

Questionado sobre a proposta do partido ele alegou que a discussão não circula em torno de cargos, mas de metas: “A nossa discussão é em cima de projetos… nós queremos diminuir os gastos públicos, diminuir secretarias, trabalhar com Orçamento Participativo…um projeto de participação popular, de crescimento pra Tenente Portela”.

Ainda sobre a pequena possibilidade de uma futura coligação com PSDB, deixou claro que o seu partido não abrirá mão da indicação a prefeito na chapa majoritária.

As tratativas seguem remotamente, sem reuniões e em meados de setembro a situação se definirá nas convenções.

O site Portela Online convidou os presidentes de pelo menos 5 partidos políticos para participarem da Janela Política – Propostas e Apostas, e aguarda a confirmação e agendamento das demais entrevistas. Foram convidados representantes do MDB, PSDB, PP, PT e PDT.

Clique aqui para ler e ver a entrevista com o presidente do PDT.

Veja pelo Facebook:

Veja pelo You Tube:

Compartilhe isso: Twitter

Facebook