Janela Política: Propostas e Apostas iniciou nesta sexta no site Portela Online – Vídeo

Nesta sexta-feira, 03 de julho, o site Portela Online lançou a Janela Política: Propostas e Apostas. A iniciativa tem por objetivo informar a população de como andam os encaminhamentos e articulações para as eleições de 2020, no município de Tenente Portela.

Uma série de entrevistas com líderes dos principais partidos locais teve início e o primeiro convidado foi Darlan Vargas, Presidente do partido PDT nesta cidade.

Darlan expôs que, devido à pandemia, os contatos até o momento têm acontecido via redes sociais e telefone, evitando-se as reuniões presenciais e aglomerações, como recomendado. Ressaltou que o PDT vem por quatro mandatos administrando o município e que por acordo já estabelecido na coligação atual, neste ano o PP indicaria o candidato a prefeito na chapa majoritária.

Questionado sobre comentários que circulam na comunidade a respeito de uma possível coligação da situação com o partido do MDB, atualmente e historicamente oposição, o entrevistado admitiu que estariam ocorrendo conversações, não somente com MDB, mas também outros partidos como PSDB, PT, PP, este último atual aliado. O diálogo seria o foco, com interesse do PDT em fazer parte do projeto político futuro e dentro desse propósito o partido não descartaria possíveis novos aliados, respeitando-se as instâncias partidárias.

O presidente do PDT ainda esclareceu que, independentemente de qualquer situação, seu partido tem pré-candidatos tanto para prefeito, como vice-prefeito e vereadores, cujos nomes optou em preservar, por enquanto.

Perguntado sobre critérios para propor uma coligação, Darlan diz: “Não há um critério definido, a política é a arte do diálogo… a gente tem que olhar pra frente, no horizonte e é nesse sentido que a gente quer trabalhar, buscando diálogo, um entendimento, pro futuro”.

Avaliando a situação atual de modo geral, Darlan acrescenta que ninguém é prefeito por decreto, por imposição, e estar na administração por quatro mandatos se deve a aprovação popular e que o trabalho feito é de um conjunto de pessoas e não de um partido apenas, sendo que a intenção é a de continuar o trabalho.

As convenções partidárias serão realizadas entre 30 de agosto e 16 de setembro, quando se definirão as candidaturas e não está claro ainda como ocorrerá a campanha para o pleito, diante da realidade atual de isolamento social.

O site Portela Online convidou os presidentes de pelo menos 5 partidos políticos para participarem da Janela Política – Propostas e Apostas, e aguarda a confirmação e agendamento das entrevistas. Foram convidados representantes do MDB, PSDB, PP, PT e PDT.

Assista pelo Facebook

Assista pelo You Tube

Compartilhe isso: Twitter

Facebook