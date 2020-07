PRF prende homem armado com rifle em Sarandi

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que portava ilegalmente um rifle com mira telescópica na noite desta quarta-feira, 1º de julho, na BR 386 em Sarandi, no norte do estado.

Os policiais realizavam fiscalização de combate à criminalidade na Unidade Operacional da PRF em Sarandi quando abordaram um Sandero com placas de Belo Horizonte/MG. O condutor, de 36 anos, disse que estava indo para Porto Alegre trabalhar como motorista de aplicativo.

No porta-malas do carro, os policiais encontraram enrolado em uma jaqueta, no meio de uma carga de alimentos, um rifle calibre 22 equipado com uma luneta e dois carregadores. O condutor do carro confirmou que utiliza o armamento em regiões do interior mas que não possuía porte de arma.

Ele foi preso e encaminhado à polícia judiciária para confecção do flagrante. A arma foi apreendida.

