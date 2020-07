Sicredi apoia iniciativas de combate à Covid-19 Recursos doados têm a participação dos associados e serão utilizados no fortalecimento das redes de assistência que enfrentam a pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Sul

Fomentar o desenvolvimento local por meio da união de esforços é, há mais de 117 anos, um dos principais objetivos do Sicredi. Na cidade e no campo, a instituição financeira cooperativa reconhece a importância da solidariedade, que é um dos valores do cooperativismo. Nesse sentido, desde o início da pandemia do novo coronavírus, os associados do Sicredi destinaram R$ 12,4 milhões a diferentes ações de redes de saúde e de entidades públicas e privadas que estão à frente no combate da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Desse total, R$ 9,8 milhões são provenientes do Fundo Social e R$ 2,6 milhões procedentes de recursos próprios das cooperativas.

“Partindo do princípio de que juntos podemos transformar as comunidades, os valores difundidos pelo cooperativismo se mostram ainda mais necessários em momentos desafiadores como o que estamos enfrentando. O modelo de participação e de atuação no Sicredi permite que os associados decidam o destino dos resultados de sua cooperativa e entre essas destinações está o apoio a diferentes projetos locais, como é o caso das ações de combate ao novo coronavírus. São pessoas que decidem ajudar outras pessoas em um exercício de cidadania e de desenvolvimento de uma consciência coletiva para o bem de todos. As Cooperativas incentivam, ainda, outras ações nas regiões onde atuam, além das iniciativas apoiadas pelo Fundo Social,” explica o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Fundo Social

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das comunidades e difundir os valores de cooperação e de cidadania e apoiar projetos sociais, em muitas cooperativas do Sicredi, os associados aprovam anualmente, nas assembleias, o Fundo Social — formado pela destinação de uma parte dos resultados para apoiar projetos promovidos por entidades sem fins lucrativos, que visam a transformação social por meio de ações relacionadas à educação, cultura, esporte, saúde, meio ambiente, segurança e inclusão social. “Definir coletivamente os projetos que serão beneficiados também marca dois dos princípios do cooperativismo que são a gestão democrática e o interesse pela comunidade. Nos últimos 3 anos cerca de R$ 39 milhões foram destinados para inúmeros projetos no RS”, destaca o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 Estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.900 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. No Rio Grande do Sul, o Sicredi reúne mais de 1,8 milhão de associados. A cobertura alcança 93% dos municípios, totalizando 606 pontos de atendimento. Quando todos fazem juntos, é possível realizar os sonhos de cada um por meio do esforço coletivo. Isso é o cooperativismo. (www.sicredi.com.br).

