Confirmado óbito de paciente de Esperança do Sul que estava na Ala Covid do Hospital de Caridade

O Hospital de Caridade de Três Passos confirmou à reportagem da Rádio Alto Uruguai, na manhã desta quarta-feira (1º), o óbito de um homem de 67 anos de idade, que estava internado na Ala Covid da instituição, desde o dia 26 de junho.

Identificado como Idoino de Souza, ele era morador da cidade de Esperança do Sul, aposentado e apresentava comorbidades. Ele realizou coleta de exame, que foi encaminhada ao Lacen-RS e que confirmou o diagnóstico por Covid-19, de acordo com informações do hospital e da Secretaria de Saúde do município. A morte foi confirmada às 21h20min de ontem.

Este é o primeiro caso de morte de paciente internado na Ala Covid do hospital de Três Passos. Os demais óbitos haviam sido de pacientes que estavam na UTI.

Em função dos protocolos que devem ser seguidos neste período de pandemia, o corpo da vítima não foi velado e apenas aconteceu o sepultamento, no cemitério de Esperança do Sul.

Neste momento, Esperança do Sul tem cinco pacientes internados no Hospital de Caridade. Três deles ainda são tratados como casos suspeitos de Covid-19, aguardando resultado dos exames coletados. Outros dois pacientes já tiveram confirmado o diagnóstico da doença, incluindo uma paciente mulher, de 52 anos, que está na UTI do hospital.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

