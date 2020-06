Literature-se – Logo tu repousarás também

Esse é o título de uma coletânea de contos de Charles Kiefer, publicada em 2006, que conta 14 histórias curtas, repletas de espaços a serem preenchidas pela sagacidade e imaginação do leitor. Kiefer por diversas vezes cria textos abertos, que levam o leitor a reler, pensar, buscar pistas para compreender os detalhes das histórias.

Em Logo Tu Repousarás Também, há narrativas como a do ex-policial que vira taxista e reencontra em uma corrida um homem que foi vítima de suas torturas. A descrição das sensações de medo e angústia que substituíram a segurança camuflada no poder que um dia teve colocam o leitor diante de uma situação em que as circunstâncias mudam, e que ditos populares como “um dia da caça, outro do caçador” fazem todo sentido. O taxista lembra de um evento em que aquele homem que estava ali no banco de trás de seu carro teve a vida de seu próprio filho em suas mãos.

Outra história relata a morte do menino Lauro na única vez em que houve uma nevasca em Pau-d’Arco. Garoto que serviu a vida toda de bode expiatório dos outros meninos de sua idade acabou sendo morto do dia seguinte à separação de seus pais.

Uma narrativa revela a mente brilhante de um professor universitário que perde a memória, justamente ele, cuja principal ferramenta de trabalho é o que há na memória.

Enfim, Kiefer é cirúrgico nos contos que compõe essa coletânea, a qual é uma excelente opção nessas tardes chuvosas de pandemia em que repensar a vida é o caminho natural .

Por Viviane Debortolli

Compartilhe isso: Twitter

Facebook