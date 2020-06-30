Janela do Portela Online (live) realizada instantes após o temporal em Tenente Portela/RS

Disponível o pagamento do IPTU 2020 com vencimento prorrogado para 8 de julho

30 de junho de 2020
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O GOVERNO MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS: COMUNICA A TODOS QUE JÁ ESTÁ DISPONÍVEL O PAGAMENTO DO IPTU 2020 COM VENCIMENTO JÁ PRORROGADO PARA DIA 08 DE JULHO.

E ATENÇÃO!

COM O PAGAMENTO INTEGRAL E NO PRAZO, VOCÊ GANHA 10% DE DESCONTO. PARCELE EM ATÉ 6X.

OS CARNES VOCÊ ENCONTRA NO SITE ACESSANDO WWW.TENENTEPORTELA.RS.GOV.BR OU SE PREFERIR NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA PREFEITURA.

MAIORES INFORMAÇÕES 35511-3400 – RAMAL 203

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