Disponível o pagamento do IPTU 2020 com vencimento prorrogado para 8 de julho
O GOVERNO MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS: COMUNICA A TODOS QUE JÁ ESTÁ DISPONÍVEL O PAGAMENTO DO IPTU 2020 COM VENCIMENTO JÁ PRORROGADO PARA DIA 08 DE JULHO.
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OS CARNES VOCÊ ENCONTRA NO SITE ACESSANDO WWW.TENENTEPORTELA.RS.GOV.BR OU SE PREFERIR NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA PREFEITURA.
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