“PSDB tem neste momento o protagonismo da oposição”, disse pré-candidato em entrevista

Em ano eleitoral o burburinho surge e quem gosta da política se posiciona, se movimenta ou move suas peças no tabuleiro das articulações. As redes socias começam a registrar com bastante frequência postagens relacionadas ao assunto e estas polemizam através dos comentários.

Alguém que vivencia de perto as tratativas e tentativas expõe:

“Nos últimos dias o cenário político em Tenente Portela teve alguns capítulos pouco imagináveis. Algo que fugiu a lógica das forças políticas. Numa guinada inesperada o MDB, que tem como Pré-Candidato o Vereador João Antônio, oposicionista contumaz, anuncia coligação com a Situação, na condição de Vice em chapa encabeçada pelo PP, que terá como apoiador o PDT do atual prefeito Clairton Carboni. O próprio PDT foi surpreendido, uma vez que negociava com o PT provável apoio. O PSDB, que negociava possível aliança com MDB foi pego de surpresa também e reagiu. Seu Pré-Candidato, Rosemar Sala, em entrevista a uma emissora local disse que o PSDB respeita a posição dos partidos, mas neste momento tem o Protagonismo da Oposição, pois lidera esse grupo que trabalha uma candidatura de mudança, com as demais forças políticas do município. Neste sentido já ocorrem reuniões com os demais partidos e com os descontentes do MDB, do PP e do PDT, para juntos formarem um grande bloco de oposição”.

Agora é aguardar os próximos capítulos do cenário político portelense.

