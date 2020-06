Jovem é presa suspeita de matar homem em motel de Erechim

Um homem, de 41 anos, foi morto a facadas, na madrugada desta segunda-feira (29), em um motel na BR-480, entre as cidades de Erechim e Barão do Cotegipe, na Região Norte do RS. Segundo a polícia, a responsável pelo crime, seria uma travesti de 19 anos. A prisão foi em flagrante.

A Brigada Militar encaminhou a jovem até o hospital, e depois para delegacia da Polícia Civil. A suspeita chegou pouco antes das 11h da manhã na delegacia.

O delegado Germano Lima, responsável pelo caso, vai ouvir funcionários do local onde aconteceu a morte para entender a motivação do crime. Previsão é que inquérito seja concluído em 10 dias.

Fonte: G1 – RS

Compartilhe isso: Twitter

Facebook