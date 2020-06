Três prisões por tráfico de drogas na região

As forças policiais do Rio Grande do Sul, em conjunto, prenderam ao menos três pessoas por tráfico de drogas na região. Nas duas ações divulgadas foram apreendidos três tipos de drogas, são elas: maconha, cocaína e crack.

As prisões ocorreram em Miraguaí e Bom Progresso na noite deste sábado, 27 de junho.

Em Miraguaí, no distrito de Tronqueiras, um indivíduo que transitava de motocicleta foi abordado e o mesmo flagrado transportando numa mochila 1,5 kg de maconha, 201 g de crack e 183 g de cocaína.

Em Bom Progresso dois indivíduos que estavam num carro foram flagrados com 173 gramas de cocaína.

Nas duas ocorrências as drogas e veículos foram apreendidos. Já os presos, após os trâmites, foram levados para o presídio.

Participaram a Polícia Civil e a Brigada Militar.

