Municípios da região de Palmeira das Missões que podem adotar protocolos da bandeira Laranja

Tenente Portela e outras 40 cidades pertencentes a macro região de Palmeira das Missões mesmo estando na bandeira vermelha poderão adotar os protocolos da bandeira laranja segundo o Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Estes municípios não tiveram registros de hospitalizações e óbitos por Covid-19 de morador nos últimos 14 dias e por este motivo podem adotar os referidos protocolos automaticamente.

Governo recebeu 67 recursos na oitava rodada do Distanciamento Controlado e os mesmos estão sendo analisados. Os pedidos passarão por análise do Gabinete de Crise na segunda-feira (29/6).

Cronograma da 8ª rodada



• Quinta-feira: coleta de dados dos 11 indicadores

• Sexta-feira: divulgação das bandeiras preliminares

• Domingo: prazo até as 6h30 para apresentação de recursos

• Segunda-feira: análise de recursos e divulgação, à tarde, das bandeiras definitivas

• De terça-feira (30/6) a segunda-feira (6/7): vigência das novas bandeiras

Confira a lista de municípios que poderá aplicar protocolos da bandeira laranja, mesmo em região com classificação vermelha.

Veja a lista dos municípios da região de Palmeira das Missões que poderão adotar o protocolo da bandeira laranja:

Alpestre

Ametista do Sul

Barra do Guarita

Barra Funda

Boa Vista das Missões

Bom Progresso

Braga

Caiçara

Cerro Grande

Chapada

Coronel Bicaco

Cristal do Sul

Derrubadas

Dois Irmãos das Missões

Engenho Velho

Erval Seco

Esperança do Sul

Iraí

Jaboticaba

Lajeado do Bugre

Liberato Salzano

Miraguaí

Nova Boa Vista

Novo Barreiro

Novo Tiradentes

Novo Xingu

Palmitinho

Pinhal

Pinheirinho do Vale

Redentora

Rodeio Bonito

Rondinha

São José das Missões

São Pedro das Missões

Seberi

Taquaruçu do Sul

Tenente Portela

Trindade do Sul

Vicente Dutra

Vista Alegre

Vista Gaúcha

Compartilhe isso: Twitter

Facebook