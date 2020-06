Segunda vez que região é indicada na bandeira vermelha

Além das quatro regiões que já estavam na bandeira vermelha, o mapa do Distanciamento Controlado apontou piora nos indicadores em outras cinco regiões do RS: Caxias do Sul, Erechim, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Santo Ângelo. Somadas a Porto Alegre, Capão da Canoa, Novo Hamburgo e Canoas, o Estado tem, portanto, nove regiões na bandeira vermelha na rodada preliminar do modelo, divulgada nesta sexta-feira, 26 de junho.

Esta é a segunda vez consecutiva que a região de Palmeira das Missões é indicada no mapa preliminar. Semana passada a região recorreu e conseguiu reverter a decisão.

Os municípios que quiserem apresentar recursos ao mapa preliminar podem preencher o formulário neste link: https://forms.gle/ce6aVKcB3txqixjJA.

Palmeira das Missões



Em Palmeira das Missões, o prefeito Eduardo Freire, que também é o atual presidente da Famurs, afirmou que individualmente não irá recorrer da decisão. No entanto, irá encaminhar os dados do município se as outras prefeituras que compõem a região decidirem por uma nova análise dos dados.

— Na semana passada, os municípios decidiram recorrer e conseguimos voltar para a bandeira laranja, mas já estávamos no limite. Nessa semana, observamos um crescimento dos casos em várias cidades da região, então, já era algo esperado — argumentou.

Na rodada anterior, a região conseguiu retornar à bandeira laranja após ingressar com recurso, acatado pelo governo.

Com informações do GauchaZH

