Polícia prende suspeitos de latrocínio ocorrido em 2019 em Redentora

Na tarde deste sábado, 27 de junho, a Polícia Civil de Redentora, com apoio da Brigada Militar, deu cumprimento a Mandado de Prisão Preventiva do imputável L.S.S., 23 anos, em continuidade às investigações que, na data de anteontem, também redundaram no cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva de L.N.S., 23 anos, ambos identificados como suspeitos da prática de crime de latrocínio consumado, ocorrido na data de 03/12/2019, por volta de 23h30min, na localidade de Sítio Langner, em Redentora.

Na ocasião, para subtrair coisa alheia móvel, mediante uso de instrumento (s) cortante (s), a autoria agrediu violentamente o casal de vítimas idosas EVA CARMEN GOBBI JURIATTI e NITEROY JURIATTI, que não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. EVA foi internada em estado grave, inclusive em Hospital de Passo Fundo (RS), e conseguiu sobreviver. A Delegacia de Polícia de Redentora está a cargo das investigações, que devem alcançar sua conclusão na semana que vem com remessa do correspondente Inquérito Policial ao Poder Judiciário. Ambos os suspeitos estão recolhidos no Presídio Estadual de Três Passos.

