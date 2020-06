Município de Tenente Portela adotará medidas da Bandeira Laranja

De acordo com o Mapa Preliminar divulgado pelo do Governo Estadual, na noite desta sexta-feira (26), a Região que o Município de Tenente Portela integra no Sistema de Distanciamento Controlado (Região Norte R15 e R20 – Palmeira das Missões) migrará para a BANDEIRA VERMELHA na próxima semana (30/06 a 06/07).

De acordo com a prefeitura de Tenente Portela, se a Região não reverter o Mapa Preliminar e a classificação na Bandeira Vermelha tornar-se definitiva para a próxima semana o Município, com base no Decreto Estadual nº 55.322/2020, publicará Decreto Municipal adotando as medidas segmentadas correspondente aos protocolos definidos para a BANDEIRA LARANJA, pois preenche os requisitos estabelecidos pelo Governo Estadual para permanecer na Bandeira Laranja tendo em vista que nos últimos 14 dias não há registros de óbitos ou internações hospitalares de Munícipes Portelenses.

