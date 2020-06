Confira as vagas de trabalho divulgadas pelo SINE de Três Passos

✅ AUXILIAR DE PEDREIRO (01 vaga)

Serviços em obras na cidade e fora dela.

Remuneração: R$ 1.210,00 + insalubridade

Horário: de segunda a sexta das 7h15 às 11h30 e 13h30 às 18h

Requisitos: ter experiência de no mínimo 5 anos na função e que esse período seja ininterrupto, ter menos de 40 anos, morar na cidade de Três Passos, disponibilidade para viagens e disponibilidade de dormir no emprego devido a obras fora da cidade.

Habilitação: AB.

Escolaridade: Ensino fundamental

OBS: Entrevista das 8 às 11 horas no Canovas Arquitetura e Construções, Av. Santos Dumont, nº 31, centro.

✅ PEDREIRO (01 vaga)

Serviços em obras na cidade e fora dela.

Remuneração: R$ 1.524,00 + insalubridade

Horário: de segunda a sexta das 7h15 às 11h30 e 13h30 às 18h

Requisitos: ter experiência de no mínimo 5 anos na função e que esse período seja ininterrupto, ter menos de 40 anos, morar na cidade de Três Passos, disponibilidade para viagens e disponibilidade de dormir no emprego devido a obras fora da cidade.

Habilitação: AB.

Escolaridade: Ensino fundamental

OBS: Entrevista das 8 às 11 horas no Canovas Arquitetura e Construções, Av. Santos Dumont, nº 31, centro.

✅ TRABALHADOR RURAL EM GRANJA (05 vagas)

Serviços realizados no ramo da agricultura e bovinocultura de leite.

Remuneração: R$ 1.237,15

Horário: a combinar

Requisitos: ter no mínimo 6 meses de experiência no ramo comprovado na Carteira de Trabalho, ser apto e dedicado ao trabalho.

Escolaridade: Ensino fundamental.

OBS: Entrevista às 10 horas no escritório da Granja Scherer – BR 468 km 105 – Fundos do Posto Ipiranga, Com Karen fone: 99645 1331.

✅ AUXILIAR ESCREVENTE E CAIXA (01 vaga)

Atendimento ao telefone, xerox, organizar fichas, cobrança, lançar créditos e débitos.

Remuneração: R$ 1.050,00 + vale-alimentação

Horário: 8:00 as 12:00 e 13:00 às 17:00

Requisitos: ter experiência comprovado na CTPS, disponibilidade para aprender e ser comunicativo e responsável.

Escolaridade: Ensino superior incompleto.

OBS: Entregar currículo no Tabelionato – Rua Borges de Medeiros, nº 60, centro.

✅ AUXILIAR FINANCEIRO (01 vaga)

Organizar documentos de contas a pagar e a receber, fazer lançamentos em sistema, alimentar planilhas de controle financeiro, auxiliar nas tarefas diárias do setor e da equipe.

Remuneração: salário mínimo no período de experiência e após salário comercial.

Horário: Seg a sexta : 8:15 as 12:00 e 13:00 às 18:00 Sab: 8:00 as 12:00

Requisitos: Ser discreto, responsável, ter respeito e o básico de conhecimento de pacotes office.

Escolaridade: Ensino médio completo.

OBS: Entregar currículo na TOPVIANET TELECOM – Rua Seredo Braun, 222, centro.

✅ AUXILIAR DE ENTREGA (02 vagas)

Auxiliar na entrega de hortifruti na cidade e região.

Remuneração: R$ 1.300 mas dependendo da experiência do interessado pode ser negociado.

Requisitos: Ter habilitação mínima categoria B, disponibilidade de viagens.

OBS: Entregar currículo no Comércio de Frutas Legal, Av. Perimetral nº 250, atrás do Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal.

✅ AUXILIAR DE COZINHA (01 vaga)

EXCLUSIVO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Atividades relacionadas a limpeza e organização em geral da unidade, auxílio no preparo e servimento de alimentos. LOCAL DE TRABALHO: RESTAURANTE DO SESI NA JBS.

Remuneração: R$ 1.290 + plano Unimed, convênio odontológico, convênio com farmácia, alimentação no local de trabalho e nas férias recebe vale alimentação, prêmio assiduidade, programa de participação nos resultados – PPR, seguro de vida, auxílio creche, plano de previdência complementar.

Requisitos: Ser portador de alguma deficiência e ser alfabetizado

OBS: Agendar entrevista com Fernanda Mantelli pelo e-mail fernanda.mantelli@fiesc.com.br ou pelo telefone (49) 3321-7466 .

