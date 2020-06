Pandemia avança e estabilização não se confirma no Brasil, aponta Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde reconheceu nesta quarta-feira, 24 de junho, que a expectativa de uma possível estabilização das curvas de casos e óbitos por Covid-19, que havia sido indicada pela pasta na semana passada, não se confirmou entre as 24ª e 25ª semanas epidemiológicas.

Segundo Arnaldo Correia, secretário de Vigilância em Saúde, a pandemia do novo coronavírus continua avançando de forma “significativa” no Brasil. O país, segundo em números de vítimas fatais e infectados em todo o mundo, acumula 53.830 mortes e 1.188.631 contaminados desde o início da crise sanitária.

“A gente tinha falado, na semana anterior, que parecia que a curva tenderia a uma certa estabilização, com a diminuição dos números de casos. A gente vê que nesta semana tivemos um aumento significativo de casos novos, entre as semanas 24 e 25”, disse o secretário, em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, em Brasília.

Em relação aos óbitos, a tendência de crescimento também foi observada pelo representante do Ministério da Saúde. No entanto, Correia ressaltou que a “inclinação” foi menos “agressiva” quando comparada com os indicadores de novas ocorrências da doença.

“Até a semana 24 parecia que havia um platô, vamos assim dizer, um platô com relação ao crescimento do número de óbitos, mas houve um aumento entre as semanas 24 e 25. Quando você compara os números de casos novos com o crescimento e o número de óbitos, a gente verifica que foi, graças a Deus, e a todo esforço de todos os profissionais, muito menor em termos de inclinação, de agressividade”, completou.

Fonte: Correio do Povo

