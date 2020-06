Tenente Portela tem novo local temporário para embarque e desembarque rodoviário

O site Portela Online reproduz aqui um comunicado divulgado pela prefeitura sobre o encerramento das atividades do Terminal Rodoviário de Tenente Portela. Leia abaixo a íntegra do comunicado:

“Foi uma informação que pegou toda a comunidade de surpresa. No final da tarde da segunda-feira, 22, o Município de Tenente Portela recebeu um ofício emitido pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER/RS, de número 056/2020, informando que em virtude do falecimento do permissionário do Terminal Rodoviária de Tenente Portela, foi solicitando o encerramento das atividades pelos seus herdeiros, portanto, encerradas perante ao Departamento do Estado as atividades.

Neste mesmo documento o DAER solicita ao Município que informe um ponto para o embarque e desembarque de passageiros. Diante disso, de imediato o Poder Público Municipal buscou uma alternativa para esta situação de modo temporário, indicando a rua Santa Rosa 1064, para continuidade dos serviços. O endereço fica localizado em frente sede do Sindicato do Trabalhadores da Agricultura Familiar, o Sintraf.

Em contato com representantes do DAER, o Município foi informado que há um processo de licitação em andamento, para a concessão do serviço de terminal rodoviário para Tenente Portela, pois é de competência do Governo do Estado legislar sobre a cedência de espaços para o transporte intermunicipal de pessoas.”

