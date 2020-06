Paciente de 48 anos infectado pela Covid-19 é o segundo óbito em Três Passos

O segundo óbito de pessoa infectada por Covid-19 foi confirmado na manhã desta terça-feira, 23 de junho, em Três Passos. O paciente, de 48 anos de idade, estava internado na UTI do Hospital de Caridade de Três Passos, desde o dia 13 de junho. Ele era funcionário do frigorífico Seara/JBS, na cidade, e não possuía comorbidades. A informação foi confirmada ao vivo, em live da prefeitura municipal nesta manhã. Esta notificação deve ser confirmada no boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Três Passos, divulgado diariamente, no final da tarde.

Nos últimos dias, casos de Covid-19 entre funcionários do frigorífico localizado em Três Passos, foram confirmados nos municípios de Esperança do Sul e Tiradentes do Sul. Não há ainda um número exato de casos confirmados de trabalhadores da empresa e que residem em Três Passos. Porém, o frigorífico de Três Passos é um dos mais de 30 locais no RS que são considerados com surto de Covid-19.

O município de Três Passos já confirmou 231 casos de Covid-19, desde o início da pandemia. Destes, 111 pacientes já receberam alta e são considerados curados. Dois pacientes estão internados na ala Covid-19 do hospital, e dois óbitos foram registrados até o momento.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook