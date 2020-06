Administradores entregam concessão e Tenente Portela fica sem rodoviária

Os atuais administradores da concessão de exploração comercial do Terminal Rodoviário de Tenente Portela solicitaram a rescisão contratual com o DAER e a partir desta quarta-feira, 24 de junho, nenhum coletivo poderá estacionar no local.

De acordo com informações apuradas pelo site Portela Online, o terminal não terá mais acesso permitido já nas primeiras horas.

A motivo da rescisão contratual pelos atuais administradores seria a falta de interesse em dar seguimento nos serviços. Três funcionários foram demitidos.

Segundo informações da assessoria da prefeitura de Tenente Portela, o DAER já teria uma nova licitação em andamento.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook