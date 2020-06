Rabiscos do Silêncio – Incompreensões que sufocam a inserção

Todos nós possuímos valores na vida, os quais estão ligados à essência da personalidade humana, são intrínsecos e que cada pessoa vai conhecendo ao adquirir experiências na vida.

Quando nós olhamos para uma pessoa pela aparência e vemos apenas um vulto ou objeto sem captar a sua verdadeira imagem e não conseguimos inseri-la com amor, criamos versões contrárias ao merecimento da compreensão. Afastamos essa pessoa de nosso sentimento, com isolamento e o distanciamento do coração, fazendo um exercício de exclusão individual.

Ser presença é saber direcionar o amor com a transparência universal sem conter os benefícios que ele é capaz de trazer para as pessoas. E no amor não há saber mais, nem saber menos, mas existe a comunhão de valorização na experiência. Neste sentido existe em cada um de nós a vontade de abrir-se ao potencial de marcar presença com a justificativa da prestação de valores, entretanto muitas vezes ficamos fechados em nós mesmos, sem darmos conta de ver as pessoas com a reciprocidade de sentimentos objetivos.

A verdadeira inclusão é aquela que não traça detalhes nas pessoas, mas que nasce da inserção e no desejo de criar raízes profundas de fé, coragem e dinamismo. Neste sentido a vida ganha grandes transformações espontâneas e tudo o que for feito, será com pensamentos de alegria ao ver as outras pessoas felizes pelas ações favoráveis na compreensão do amor.

Quem compreende essa sintonia mergulha a sua satisfação nas coisas que trazem horizontes sadios de paz e orientações de sabedoria, não julga com desprezo os que apresentam dificuldades e estão colocados em posições contrárias à nossa classificação, mas abre a sua consciência para a partilha de ideias, na busca em conservar o coração ligado as coisas de Deus. Essa ligação acontece quando a fé for colocada a serviço dessas pessoas dando a leveza da segurança na vida com o positivismo da sua mente aberta, dela sabendo extrair referências crescentes.

Todas as pessoas necessitam de direções que contemplem a inserção da vida, com valorização na experiência que trazem na totalidade de uma convivência que satisfaça o ambiente de harmonia particular. E não viverem sufocadas por caminhos inseguros de dominação de ideias na indiferença, por apresentar pensamento diferente aos da sua própria personalidade.

Que bacana é a vida quando existe credibilidade na convivência entre as pessoas, em que se sente uma profunda sensação de bem estar. As pessoas não precisam se proteger dos pensamentos e ações que sufoquem a presença do amor, mas precisam ser compreendidas na essência do pensamento agradável que produza motivação ao ambiente em que estiverem inseridas. Ninguém merece receber exclusões no pensamento. Isso produz ações que dificultam a reciprocidade de um diálogo aberto com ideias que mostrem as qualidades presentes no outro.

Ter equilíbrio que venha a trazer benefício para as pessoas, não é somente se beneficiar da sua bondade, mas é saber relatar ao nosso coração a sua imagem com segurança de paz. A paz precisa sair de nós e ir se integrando a todas as pessoas, com tudo o que indica manifestação de inserção. Assim estaremos valorizando o potencial que existe em nós e saberemos oportunizar aos demais, que estejam distantes de nossa consciência, a também sentir os reflexos da transformação do amor com pensamentos harmoniosos e equilibrados, sem condenar as atitudes corriqueiras e negativas que atrapalham a sintonia de nossa mente.

