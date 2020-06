Professor de medicina da UFPel morre por Covid-19

O professor da faculdade de medicina da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e médico do Brasil de Pelotas, José Luiz Pozo Raymundo, de 71 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, 22 de junho, em decorrência da Covid-19, em Porto Alegre.

A prefeitura de Pelotas, na Região Sul do estado, confirmou a morte, que será contabilizada para a cidade, onde o médico residia.

Raymundo estava internado há 85 dias e foi o segundo caso confirmado da doença em Pelotas. A informação da morte também foi confirmada pelo reitor da UFPel, Pedro Hallal, e pelo filho de Raymundo nas redes sociais.

Em um primeiro momento, o médico foi hospitalizado no Hospital Escola da UFPel, e com a piora do quadro, transferido para o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

José Raymundo era professor da Faculdade de Medicina da UFPel há 23 anos. Ele trabalhava como ortopedista e traumatologista. Também foi professor no curso de medicina da Universidade Católica de Pelotas (UCPel). Possuía mestrado na Escola Paulista de Medicina e doutorado na Universidade de São Paulo (USP).

Raymundo era conhecido no mundo do futebol e um dos médicos mais respeitados da área no estado. Além do Grêmio Esportivo Brasil, trabalhou também no E.C. Pelotas e no G.A. Farroupilha. Desde 2018, coordenava o departamento médico do Brasil de Pelotas.

A suspeita é de que o professor tenha contraído a doença quando participou de um procedimento cirúrgico na cidade de Bagé no dia 8 de março. No local, ele teve contato com outro colega médico que, posteriormente, foi testado como positivo para coronavírus.

Segundo a família, o médico chegou a apresentar uma melhora recentemente, quando ficou oito dias sem o uso do respirador. A equipe médica tinha a expectativa de transferi-lo para o quarto nos próximos dias.

José Raymundo deixa uma esposa e dois filhos.

Fonte: G1 – RS

