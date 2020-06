Mulher de 71 anos sofre tentativa de estupro no interior Vista Gaúcha

Uma mulher de 71 anos sofreu uma tentativa de estupro na tarde deste domingo, 21 de junho, no interior de Vista Gaúcha. De acordo com a Brigada Miltar, o homem teria agredido a vítima com um soco e tentato a violentar sexualmente, porém ela conseguiu se desvenciliar do agressor, fugir e chamar socorro.

Segundo a BM, policiais militares foram até Linha Bonita e localizaram o suspeito em frente a casa da vítima, o prenderam e levram para a Delegacia de Polícia.

Na DP foi realizado o registro de flagrante e o preso levado para o Presídio Estadual de Três Passos onde permanece a disposição da justiça.

A vítima recebeu atendimento no Hospital de Vista Gaúcha.

Notícias pelo Whatsapp

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook