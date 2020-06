Incêndio destrói moradia no interior de Crissiumal

Uma moradia localizada em Vila Planalto, interior de Crissiumal foi consumida por um incêndio na tarde deste domingo, 21 de junho.

A agricultora, dona da casa, estava na lavoura quando o fogo teve início. Ela morava com o neto que também não estava em casa durante o incêndio.

As causas do sinistro são desconhecidas.

