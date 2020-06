Entrelinhas – Contrapontos de um Mundo Mascarado

Parece o fim de uma era e início de outra. Talvez seja. O ano de 2020 jamais será esquecido, marcará a história do mundo como o ano em que tudo mudou. O incomum passou a ser normal e a “normalidade” anterior aos poucos vai se distanciando do comportamento e até da memória de alguns.

Um serzinho poderoso fez tudo acontecer e alguns até creem ser invenção do próprio homem. Como explicar então tamanha dificuldade generalizada para enfrentá-lo?

Estamos vendo muita coisa inimaginável há poucos meses atrás: redução da emissão de poluentes, da criminalidade, dos acidentes de trânsito (assim dizem os dados) … Governos abrindo as torneiras dos cofres públicos (em gotas) para a população, shows apenas pelas telinhas, gastronomia condicionada à delivery, higienização constante na moda, estudantes e trabalhadores por meses em casa e o “online” intermediando tudo. Mas medo, insegurança, ansiedade e desconfiança proliferam.

E o vírus também, levando consigo milhares e milhares de vidas, de forma tão abrupta, inesperada, assustadora mesmo. Proibindo despedidas, abraços, contato físico enfim. O mesmo contato físico imprescindível para a saúde mental do ser humano, agora vetado para proteção própria e alheia, fazendo tanta falta no mundo todo.

Quem fomos? Quem somos? E quem seremos quando isso passar? São questionamentos corriqueiros agora. Muitos planos para quando essa hora chegar. Planos de visitar, de abraçar, de viajar, de encontrar, de festejar, de valorizar… a vida, a família, os amigos…

Mas paira no ar grande dúvida sobre quando será esse momento de deixar para trás essa história triste e começar a escrever novas páginas com essas vidas transformadas (ou não). Em meio a tantas previsões se percebe que não há previsão.

Cabe a cada indivíduo encontrar formas e forças para transpor o que parece às vezes impossível e fazer do seu dia a dia um tempo suportável, produtivo e que gere expectativas, pois sem estas se perde a guerra. E ninguém quer perder. Nunca.

Nessa busca, nesse tempo, se encontrar um jeito de colaborar com alguém para essa superação de dificuldades, em qualquer aspecto: financeiro, moral, técnico, emocional… Faça! Gere esperança também no próximo, isso refletirá no seu bem estar nesse mundo que, mesmo mascarado, é o único que temos pra habitar e, diga-se de passagem, ainda é maravilhoso!