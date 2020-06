Carro arranca poste de iluminação em frente ao hospital de Tenente Portela

Um poste de iluminação pública de metal foi arrancado após um carro colidir contra ele na noite deste domingo, 21 de junho, no centro de Tenente Portela.

O Santana de cor azul transitava pela avenida Santa Rosa quando por motivos que ainda não foram esclarecidos, o condutor perdeu o controle do veículo e bateu contra o patrimônio público. Queixando-se de dores nas costelas o homem recebeu atendimento no Hospital Santo Antônio.

De acordo com a Brigada Militar, o condutor negou-se a realizar o teste de bafômetro sendo então autuado conforme o art. 165-A. Também que sua versão dos fatos não foi apurada porque o mesmo estaria recebendo atendimento médico.

O veículo foi recolhido para o Depósito do Detran.

