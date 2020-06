PRF e BRBM prendem traficantes com meia tonelada de maconha em camioneta roubada em Ronda Alta

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar realizaram uma operação conjunta na noite de sábado, 20 de junho, e prenderam dois traficantes que transportavam cerca de meia tonelada de maconha em uma camioneta roubada e utilizavam um automóvel como batedor, na ERS 324 em Ronda Alta.

Os policiais receberam informações sobre uma Hilux SW4 que era suspeita de tráfico de drogas e viria de Santa Catarina em direção ao Rio Grande do Sul. Momentos depois, foi localizada uma camioneta com as mesmas características transitando na ERS 324 em Ronda Alta.

Foi montada uma barreira e o veículo foi abordado. O condutor ainda tentou fugir, porém foi cercado e obrigou-se a parar, sendo imobilizado pelos policiais.

No interior da Hilux havia diversos fardos de maconha, com peso estimado em cerca de meia tonelada. A droga ainda passará por pesagem para a verificação da quantia exata.

Alguns quilômetros à frente, outra equipe abordou o motorista de um automóvel Ka, que também foi preso. Ele viajava à frente da Hilux fazendo a função de batedor para a carga de droga.

Os dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados à Polícia Civil para registro da ocorrência, com os veículos e com a droga.

