Distanciamento controlado – Tenente Portela passa para bandeira vermelha

O governador Eduardo Leite anunciou, no fim da tarde deste sábado, 20 de junho, o mapa do distanciamento controlado válido entre a 0h de terça (23) e as 23h59 de segunda-feira (29). Na atualização, as regiões de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canoas, Capão da Canoa e Palmeira das Missões entram na bandeira vermelha, que determina medidas mais restritivas de distanciamento social.

Como Tenente Portela pertence a macrorregião de Palmeira das Missões o município também terá que cumprir as novas regras. O município tem 20 casos confirmados de COVID-19.

Os principais motivos, segundo o governador, são o aumento no número de internações em UTI por pacientes com Covid-19 e, consequentemente, na redução de leitos disponíveis nos hospitais dessas cinco macrorregiões. Leite destaca um agravamento nesses indicadores especialmente nas cidades da Região Metropolitana e nas demais que têm a Capital como referência.

O Hospital Santo Antônio tem disponíveis 5 leitos de UTI para pacientes que se infectaram com o novo coronavírus, 3 deles estão ocupados, mas nenhum paciente do município – leia reportagem aqui.

Mas associações de municípios podem, conforme os novos ajustes na sistemática do modelo, apresentar recurso em até 24 horas (18h de domingo). Na segunda-feira (22/6), o Gabinete de Crise do estado fará nova análise e divulgará à tarde as bandeiras definitivas, que serão vigentes de 23 a 29 de junho.

Com o avanço da doença, o Rio Grande do Sul apresenta uma predominância de bandeiras laranja e vermelha. Ao todo, 12 das 20 regiões sofreram mudanças nesta rodada. Contudo, segue sem nenhuma bandeira preta (risco altíssimo).

A nova bandeira (vermelha), que é de risco alto, significa um aumento das restrições de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais, públicos e de serviços nos municípios.

Tentativa de reverter

Conforme o prefeito de Tenente Portela, Clairton Carboni, assim que o anúncio foi feito, iniciou os contatos com os prefeitos da região a fim de elaborarem, em conjunto, uma defesa para retornar à bandeira laranja, “temos até o final da tarde do domingo para apresentar este recurso, e o Estado vai analisar até segunda-feira, e na terça-feira é que as novas regras passam a valer”, disse Carboni, destacando a confiança dos municípios para reverter este quadro, “com as informações que temos, de acordo com os dados usados pelo Governo do Estado para calcular a classificação das regiões, estamos confiantes que poderemos reverter este quadro”, finalizou o Prefeito.

