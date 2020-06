RS tem 74 surtos de Covid-19; maioria em frigoríficos e empresas de laticínios

O Rio Grande do Sul totaliza 74 notificações de surtos de coronavírus, conforme boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), com dados atualizados até 15 de junho. Frigoríficos e empresas de laticínios são os locais com maior incidência dos surtos: foram 24 nestas empresas.

Indústrias de outras áreas, exceto a produção de carnes, somam 19 surtos. Outros oito estão em instituições. Dos 74, 23 são considerados encerrados pela Secretaria. O boletim ainda aponta 28 mortes por Covid-19 associadas a esses locais.

O documento também informa a quantidade de surtos verificados de acordo com a classificação da cidade de origem no mapa do distanciamento controlado. Dessa forma:

Cidades com surtos em frigoríficos e laticínios:

Presidente Lucena

Três Passos

Marau

Serafina Corrêa

Tapejara

Lajeado

Trindade do Sul

Caxias do Sul

Carlos Barbosa

Garibaldi

Nova Araçá

Farroupilha

Arroio do Meio

Encantado

Poço das Antas

Teutônia

Westfália

Levantamento do MPT em frigoríficos



Um levantamento do Ministério Público do Trabalho feito nesta sexta-feira (19) mostra que 4.385 trabalhadores foram confirmados com coronavírus em frigoríficos do Rio Grande do Sul, o que equivale a 24% do total de infectados no estado.

Quatro óbitos diretos e 12 secundários (de pessoas que tiveram contato com funcionários contaminados) estão ligados aos frigoríficos. A doença é registrada em 31 plantas.

Não há informações sobre o número total de trabalhadores dos frigoríficos testados para a Covid-19. Para termos conhecimento, dos 1.300 funcionários de uma planta frigorífica de Lajeado, 959 testaram positivo para o novo coronavírus. Um total de 73% dos trabalhadores do local.

Levantamento feito pelo Ministério Público do Trabalho (MPT/RS):

FRIGORÍFICOS GAÚCHOS X COVID-19

Números de 19/6/2020

4.385 testados positivo

4 óbitos diretos

12 óbitos secundários

31 plantas frigoríficas com casos confirmados

Cidades com surtos em empresas em geral (exceto frigoríficos e latrocínios)

Novo Hamburgo

Marau

Não-Me-Toque

Passo Fundo

Serafina Corrêa

Caxias do Sul

Garibaldi

Guaporé

Nova Prata

Vacaria

Farroupilha

Feliz

São Marcos

Encantado

Cidades com surtos em instituições como asilo e fundações sócio-econômicas

Júlio de Castilhos

Esteio

Porto Alegre

Santo Ângelo

Passo Fundo

Carlos Barbosa

Caçapava do Sul

