7° BPM desenvolve ações da Operação Avante em Tenente Portela

Na sexta-feira, 19 de junho, a Brigada Militar desenvolveu ações da Operação Avante no município de Tenente Portela. Durante as fiscalizações de trânsito, os motoristas e passageiros receberam orientações de prevenção ao contágio do novo coronavírus.

Números da operação:

11 Automóveis fiscalizados

01 motocicleta fiscalizada

20 pessoas abordadas

07 AIT’s (Auto de infração) emitidos

02 automóveis recolhidos

02 – Registro de ocorrência

A Operação Avante acontece periodicamente e tem objetivo de prevenção e combate aos crimes de roubo/furtos de veículos e tráfico de drogas.

