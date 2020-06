PRF e PC prendem um homem e apreendem um adolescente com mais de 46 quilos de maconha em Marcelino Ramos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a DRACO da Polícia Civil prenderam um homem e apreenderam um adolescente por tráfico de 46,7 quilos de maconha em um automóvel na madrugada desta sexta-feira, 19 de junho, na BR 153 em Marcelino Ramos, divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina.

Em uma operação conjunta entre a PRF e a DRACO, o serviço de inteligência das polícias levantou informações que levaram à abordagem de um Gol, que era suspeito de estar vindo de Santa Catarina com possível envolvimento com tráfico de drogas. O veículo foi localizado na BR 153, quando ingressava no Rio Grande do Sul.

Os policiais abordaram o carro, com placas de Belo Horizonte/MG, que estava com o porta-malas carregado com fardos de maconha. A droga totalizou 46,7 quilos.

Os dois traficantes, um homem de 38 anos e um adolescente de 14 anos, são moradores de Erechim. Eles foram encaminhados, juntamente com o veículo e com a droga, para registro do flagrante na Polícia Civil.

