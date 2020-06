Inverno começa neste sábado

A estação mais fria do ano, que começa neste sábado, 20 de junho, será marcada pela variação de temperatura e por chuva frequente — uma característica típica do período. De acordo com a Somar Meteorologia, a previsão é de que o inverno gaúcho tenha três fortes ondas de frio, principalmente entre julho e agosto, com grande espaçamento entre elas.

A menor temperatura deve ser registrada durante a primeira onda de frio, no começo de julho, quando algumas regiões podem chegar à mínima de -3°C. Os dias mais gelados retornarão somente na metade de julho e de agosto. As regiões mais atingidas pelas baixas temperaturas devem ser a Serra, Encruzilhada do Sul, Bagé e a divisa com Santa Catarina. Na Capital, a mínima pode chegar a 5°C, ou até menos.

Entre esses períodos, no entanto, os termômetros devem permanecer com a mínima em torno de 10°C. Maria Clara Sassaki, meteorologista da Somar, explica que as frentes frias não devem conseguir avançar muito sobre o Estado durante a estação e, por isso, terão maiores janelas de temperaturas elevadas, que podem chegar à máxima de 27°C.

Fonte: GauchaZH

