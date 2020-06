Um confirmado e dois suspeitos recebem atendimento na UTI COVID do Hospital Santo Antônio

O Hospital Santo Antônio de Tenente Portela registrou recentemente o primeiro óbito por COVID-19. Um homem de 82 anos, morador da cidade de Planalto, que estava internado na UTI desde o dia 3 de junho. Ele faleceu às 5h da madrugada de quarta-feira, 17 de junho.

De acordo com informações prestadas aos site Portela Online pela diretora do HSA, Lisete Bison, estão internados nas alas de COVID do hospital seis pacientes ao todo, sendo três casos suspeitos recebendo atendimento na enfermaria e, dos outros três, um caso confirmado e dois suspeitos, na ala Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Conforme ainda a diretora, estão destinados 15 leitos de enfermaria e outros 5 leitos de UTI para o tratamento da COVID-19 no Hospital Santo Antônio.

Dos pacientes citados, apenas um é morador de Tenente Portela e esta na enfermaria. Este ainda é um caso suspeito e aguarda o resultado do exame.

O último boletim epideomológico divulgado pela prefeitura de Tenente Portela aponto 19 casos confirmados no município. Três Passos registra 140 casos

Vídeo abaixo mostra o exato momento em que caixão com a primeira vítima de COVID-19 é retirado do Hospital Santo Antônio e carregado num veículo fúnebre estacionado em frente a casa de saúde.

