Prefeitura de Santana do Livramento confirma morte de soldada que contraiu Covid-19 em hospital Liliane tinha 35 anos e estava hospitalizada em Santa Maria, onde se recuperava de um acidente de trânsito quando foi infectada com o vírus. Caso foi incluído no balanço da Secretaria Estadual de Saúde.

A Prefeitura de Santana do Livramento, na Fronteira do RS, confirmou esta semana, a segunda morte por coronavírus. É a soldado Liliane Silveira Quintana, de 35 anos. Segundo a prefeitura, ela contraiu a doença no Hospital de Caridade de Santa Maria, onde se recuperava de um acidente grave de trânsito.

O acidente foi no dia 2 de maio. A viatura em que ela estava, a caminho de uma ocorrência, se envolveu em uma colisão com um ônibus, em Santana do Livramento. Liliane foi internada na cidade, e dias depois, transferida para Santa Maria.

Ela contraiu Covid-19 durante a internação e morreu na última terça (16).

Liliane integrava o 2º RPMon de Santana do Livramento, e deixa dois filhos e o marido, também policial militar. A Brigada publicou nota de pesar pela morte da soldada.

