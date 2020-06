Polícia Civil lança cartilha sobre golpes na internet

Uma cartilha alertando para golpes na internet é a nova aposta da Polícia Civil para ajudar a barrar os crimes de estelionato que têm se propagado no mundo virtual – principalmente agora, quando mais pessoas utilizam a internet em meio à pandemia. O documento com 18 páginas foi lançado oficialmente nesta quinta-feira (18) e está disponível para download no site da Polícia Civil (www.pc.rs.gov.br).

Quinze dos principais golpes que mais vitimam gaúchos hoje na internet têm seu modus operandi esmiuçado pela cartilha que também traz dicas para não cair no conto do vigário. Entre os golpes, estão os do “bilhete premiado” e do “auxílio emergencial”, além da “clonagem do WhatsApp”. Especificamente nesse caso, pessoas que informam o número de contato do WhatsApp em sites de vendas, por exemplo, abrem margem para que golpistas, se passando por funcionários do site, entrem em contato. O falso colaborador informa que para o anúncio ser validado, ele necessita de um código que chegará via SMS (mensagem de texto). Nesse instante, o criminoso tenta logar no WhatsApp com o número da outra pessoa, o que faz com que o aplicativo envie para a vítima uma mensagem com um código de verificação. Erroneamente, quando esse número – que é o código de segurança do aplicativo – chega no celular da vítima, ela o passa para o criminoso, tornando possível ao fraudador concluir a clonagem do número.

“Cuidado nunca é demais e, nesse contexto de internet, a informação é uma arma poderosa que pode prevenir o cometimento de inúmeros crimes. Agora, quando o delito se concretiza, a população precisa entender que a Polícia Civil estará ao seu lado”, garante a Chefe de Polícia, delegada Nadine Tagliari Farias Anflor. Sobre o golpe acima, ela alerta: “ativem a verificação em duas etapas do WhatsApp”. Outras dicas você encontra na nova cartilha da Polícia Civil.

