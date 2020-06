Perícia faz a reconstituição da morte de menino de 11 anos em Planalto com a presença da mãe e irmão

A reconstituição da morte do menino Rafael Mateus Winques, de 11 anos, começou por volta das 21h desta quinta-feira, 18 de junho, em Planalto. A reprodução da noite do crime será conduzida por uma equipe do Instituto Geral de Perícias (IGP) e contará com a participação da mãe, Alexandra Dougokenski, e do irmão mais velho de Rafael, um adolescente de 17 anos.

Os dois, no entanto, não devem ter contato. De acordo com o delegado Joerberth Nunes, do Departamento de Polícia do Interior, primeiro será reproduzida a versão conforme o depoimento de Alexandra à polícia.

“Parte do que ela fala encontra respaldo real, mas tem alguns aspectos, e montamos um organograma cronológico, que são incompatíveis com a realidade. Se de fato está omitindo alguns elementos, nossa obrigação é saber o por quê. E certamente com a reprodução simulada vamos ter esta resposta”, afirma o delegado.

Ela terá, por exemplo, que conduzir um boneco com características de peso e altura semelhante às de Rafael para demonstrar como teria feito na noite do dia 14 de maio e a madrugada do dia 15. Uma das dúvidas a ser esclarecida é se ela foi capaz de conduzir sozinha o filho e ocultar o corpo na residência ao lado.

Depois, será revivida a cena a partir da descrição do adolescente. Somente se houver alguma inconsistência ou se os peritos julgarem que houve algum ponto inexplicado as cenas serão repetidas.

““Existem grandes contradições entre o depoimento oficial da mãe e do outro menino”, reforça Joerberth.

Perícia encontrou substância química na urina de Rafael



Os advogados de Alexandra relatam que ainda não receberam o laudo com a causa mortis. Porém, o delegado Joerberth admitiu que foram encontrados resquícios de um medicamento na urina de Rafael.

A perícia avalia, entretanto, se a dose era suficiente para causar a morte do menino ou se ele foi morto por asfixia mecânica, de acordo com o primeiro laudo. O caso segue sendo tratado pela polícia como homicídio doloso, quando há a intenção de matar.

Mãe passou mal ao chegar à cidade



O trabalho deve durar várias horas e pode seguir pela madrugada. Um forte esquema policial foi montado e a rua em que fica a casa onde Rafael morava está isolada.

A comunidade acompanha de perto e pede por justiça neste caso. Desde a manhã, a cidade está mobilizada. Faixas, cartazes e fitas de luto foram expostas em vários locais.

Alexandra chegou por volta das 11h30. Logo em seguida, passou mal e foi atendida por cerca de 30 minutos por uma equipe do Samu.

À tarde, ela ficou na delegacia conversando com os peritos e relatando, mais uma vez, como o crime aconteceu. Apenas no começo da noite, foi levada à antiga residência e local do crime.

O IGP informou que o resultado deve sair em torno de 30 dias, o que pode variar conforme a complexidade do for encontrado.

Alexandra deve prestar um novo depoimento na sexta ou no sábado. A polícia deve pedir a prorrogação da prisão preventiva dela, que está perto de expirar.

