Três Passos confirma mais sete casos de Covid-19 e uma nova hospitalização

O novo boletim epidemiológico, divulgado nesta terça-feira (16) pela Secretaria de Saúde de Três Passos, apontou sete novos casos de Covid-19, chegando o município a 127 notificações pelo novo coronavírus. Com isso, 39 pacientes estão ativos e cumprindo isolamento domiciliar e 88 pacientes já são considerados em alta/curados.

Os sete casos de hoje referem-se a cinco pacientes do sexo masculino (três pacientes de 28 anos, além de pacientes de 27 e 47 anos) e duas pacientes de do sexo feminino, de 22 e de 66 anos de idade.

Também nesta terça-feira, uma paciente do sexo feminino, de 59 anos de idade, foi internada na ala Covid-19 do Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP), em função de apresentar sintomas respiratórios ou gripais. Ela não apresenta comorbidades, seu quadro de saúde é estável, e hoje realizou coleta. O exame do tipo PCR foi encaminhado ao Lacen-RS.

O outro paciente que está internado no HCTP, homem, de 48 anos de idade, que está na UTI, segue entubado, em estado grave. Ele não possui comorbidades.

Pacientes em alta/curados pela Unidade Sentinela, chegam a 88. E ao total, 365 testes realizados no município desde o início da pandemia, deram negativo para Covid-19.

A Unidade Sentinela já realizou 4.592 atendimentos, sendo 186 destes de forma domiciliar e com 16 encaminhamentos ao hospital.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

