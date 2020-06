Para supostamente extrair ouro de terras do interior de Derrubadas estelionatário cobra R$ 33 mil

Para extrair ouro de uma propriedade rural um estelionatário cobrou R$ 32,8 mil de uma família de moradores do interior de Derrubadas. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas realizaram três depósitos para o criminoso durante este mês de junho.

Conforme ainda a Polícia de Tenente Portela que esta a frente das investigações, o criminoso disse as vítimas, as quais residem em Cedro Marcado, que para extrair o ouro que haviam em suas terras, eram necessários recursos para alocar as máquinas que estavam no Mato Grosso, o que nunca aconteceu.

A Polícia Civil já está de posse de imagens de câmeras de vigilância do suspeito só que o mesmo ainda não foi identificado e seguem as investigações.

Notícias pelo Whatsapp

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook