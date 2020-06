Município de Tenente Portela adquire 3 novos carros

Na manhã desta quarta-feira, 17 de junho, em frente a prefeitura Municipal de Tenente Portela foi realizado a entrega de mais 3 novos carros para o município: 2 Fiat Doblo e 1 Fiat Mobi. Os referidos veículos irão compor a frota das secretarias da Saúde e da Assistência Social.

Na oportunidade estiveram presentes, o Vice Prefeito Valdir Machado Soares, a Secretária da Saúde, Micheli Vargas, o Secretário de Assistência Social, Ercílio Neckel, a Secretária de Administração e Planejamento, Adriane Moraes, e funcionários.

Os dois veículos Doblo, irão prestar serviços a Secretaria Municipal da Saúde, no transporte de pacientes dentro e fora do município.

Já o Fiat Mobi, será de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e destinado as demandas do Bolsa Família, no qual possibilitou a aquisição deste automóvel, devido ao trabalho dos funcionários (SUAS) da Secretaria de Assistência Social que contabilizaram um grande número de cadastros junto ao Cadunico.

Os 3 veículos fazem parte da renovação da frota municipal, lembrando que no dia 16 deste mês, o prefeitura realizou um leilão de maquinas e veículos usados, onde na oportunidade uma Doblo utilizada na Saúde foi arrematada.

A Secretaria Municipal de Saúde de Tenente Portela, recebeu duas emendas parlamentares através dos Deputados Pompeo de Mattos e do Deputado Afonso Motta, ambos da bancada do (PDT) , destinadas a estrutura de atendimento da saúde Municipal, que neste momento de pandemia, vem realizando diversas ações no enfrentamento ao Corona Vírus.

